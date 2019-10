Geblesseerde Memphis niet mee naar Minsk

Memphis Depay reist morgen niet met het Nederlands elftal naar Wit-Rusland. 'De aanvaller van Olympique Lyon, die gisteren in Rotterdam tegen Noord-Ierland nog tweemaal trefzeker was, kampt met bovenbeenklachten', zo meldt de KNVB vrijdagavond.

Geen vervanger

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie voor het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland uit 22 spelers bestaat. Nadat Nederland gisteren het treffen met Noord-Ierland met 3-1 won, staat zondag 13 oktober Oranjes zesde plaatsingswedstrijd voor EURO 2020 op de agenda. De aftrap in het Dinamo Stadion in Minsk is om 19.00 uur plaatselijke tijd (18.00 uur in Nederland).