EK voor Oranje weer dichterbij na winst op Wit-Rusland

Na de winst zondagavond van Oranje op Wit-Rusland met 1-2 is het EK weer een stapje dichterbij gekomen. Bij Oranje was Georginio Wijnaldum verantwoordelijk voor beide doelpunten.

2 doelpunten Wijnaldum

De eerste helft domineerde het Nederlands elftal en dat leverde al vrij snel in de wedstrijd twee doelpunten op. Zijn tweede doelpunt was er een van grote schoonheid. Een keihard schot in de bovenhoek die voor de Russische keeper Gutor totaal buiten zijn bereik was.

Tegengoal

Met een 0-2 op het scorebord begon Oranje de tweede helft echter wat minder voortvarend. Het Nederlands elftal kreeg het moeilijk en daar profiteerden de Russen van en keerden dan ook terug in de wedstrijd. Het thuisland bekroonde een goed begin met een uitstekende kopgoal van Stanislav Dragun. Uitgerekend uit de enige Wit-Russische inzet van de wedstrijd die ook meteen met succes tussen de palen van het Nederlandse doel belandde.

Gelijkmaker

De Russen bleven druk zetten en creëerden mogelijkheden voor de gelijkmaker. Koeman greep in en bracht Luuk de Jong en Marten de Roon voor Quincy Promes en Donny van de Beek in. De tweede helft bleef vervolgens voor Oranje moeizaam verlopen maar het team wist de 1-2 tot het eindsignaal te behouden.