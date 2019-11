Coureurs Dakar op laatste PreProloog

Het publiek kon genieten van de Nederlandse rijders waar een speciale baan voor was uitgezet. Helemaal zonder gevaar was het parcours niet, waardoor een aantal deelnemers onderuit ging of op hun kant terecht kwam en voor vertrek nog flink wat schade moesten herstellen. De vele voertuigen worden over twee weken al verscheept.

De echte Dakar Rally wordt dit jaar van 5 januari tot 17 januari 2020 verreden in Saoedi-Arabië. Voor de eerste keer is het Midden-Oosten de plek waar de auto’s, motoren en trucks scheuren. In totaal doen er 26 Nederlandse teams mee aan de vernieuwde rally.

De fotocollage laat zien welke rijders acte de presece gaven. Een van de Nederlandse rijders op de foto's zijn: Tim en Tom Coronel, de firma Schijf uit uithoorn die dit jaar voor het eerst met een eigen Toyota meerijd. En de jongens van team De Rooy.