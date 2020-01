Uitstekend begin voor Van Kasteren, pech voor Versteijnen

De Dakar Rally 2020 is voor Petronas Team De Rooy Iveco met wisselend succes van start gegaan. Janus van Kasteren behaalde een uitstekende derde plaats in de eerste etappe. Albert Llovera kwam binnen met de twaalfde tijd.

Vick Versteijnen en Michiel Becx daarentegen liepen ruim een uur vertraging op door een kapotte stuurarm bij de truck van Versteijnen.\

Van Kasteren kwam met de Iveco Powerstar goed uit de startblokken. Met startnummer 505 vertrok hij als zesde truck, om na 319 kilometer van Jeddah naar Al Wajh met de derde tijd aan te tikken, 3.09 achter de Kamaz van Shibalov en anderhalve minuut achter de MAZ van Viazovich.

“We zijn alle drie heel blij met deze derde plaats”, zei Van Kasteren meteen na de finish. “Het ging goed. We hebben lang in het stof gezeten van de Iveco van Macik. Het snelheidsverschil was niet zo groot en dus was het moeilijk om te passeren, maar uiteindelijk is dat wel gelukt.”

Van Kasteren, navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald lieten een minuutje liggen bij het zoeken naar een waypoint, waar meer trucks en auto’s moeite hadden. “We moesten een kilometertje terug en hadden het toen rap gevonden, dus we konden snel door. Het was een leuke proef en de truck heeft het perfect gedaan, maar er was wel veel stof, wat het soms lastig maakte.”

Vick Versteijnen reed met zijn Powerstar op een grote steen en brak daarbij de stuurarm. Met hulp van de snelle assistentie van Michiel Becx kon dat wel weer worden gerepareerd, maar Versteijnen verloor er ruim een uur mee.