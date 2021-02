Geldboete MVV-supporter na discriminerende opmerkingen tegen speler Cambuur

'Discriminerende en beledigende uitlatingen horen niet thuis in de sport'

Officier van justitie: 'Het Openbaar Ministerie keurt dergelijk gedrag ten zeerste af. De uitlatingen zijn discriminerend en beledigend en horen absoluut niet thuis in de sport. De verdachte ziet in dat zijn uitspraken racistisch zijn en heeft tijdens het verhoor zijn excuses aangeboden.'

MVV

De Maastrichtse eerstedivisieclub MVV stelde, na een eigen onderzoek en het bekijken van de camerabeelden, vast dat een supporter iets riep naar de Cambuurspeler. Wat er geroepen werd, was niet te verstaan omdat de camera hoog in de nok van de tribune bevestigd is. Algemeen directeur Erik Noor van MVV liet daarover eerder weten stellig afstand te nemen van alle vormen van racisme. 'Dat hoort niet thuis in ons stadion en dat past ook niet bij onze club', aldus Noor.