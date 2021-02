'Hersenschudding door voetbal kan ernstige gevolgen hebben'

Een botsing met een tegenstander. Hoofden tegen elkaar tijdens een kopduel. In het voetbal ontstaat een hersenschudding vaak door een directe of indirecte klap of stoot tegen het hoofd. Hoewel symptomen als hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid meestal binnen enkele dagen verdwijnen, kampen sommige spelers langere tijd met klachten. Dit zegt Nikki Kolman van Kenniscentrum Sport & Bewegen naar aanleiding van de proef van de KNVB om te wisselen bij vermoeden hersenschudding.