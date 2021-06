Oranje rondt laatste oefeninterland tegen Georgië met 3-0 zege af

Memphis Depay

De eerste treffer zondagavond kwam van Memphis Depay die na 10 minuten spelen een penalty verzilverde waardoor het scorebord vervolgens al op 1-0 kwam te staan. Tien minuten na de start van de tweede helft maakte Wout Weghorst zijn eerste goal voor Oranje. De in het nabije Borne geboren spits rondde een assist van Memphis genadeloos af (2-0) en de hele wereld mocht het weten. De emoties knalden eruit bij Weghorst die zijn feestje uitgebreid met de Oranjefans vierde. Zij konden de ongebreidelde passie en temperament van de Twent enorm waarderen. Twintig minuten later was het de beurt voor Gravenberch die de rebound van een gekeerd schot van Depay binnen de palen kopte: 3-0.

Nog een week

De voorbereiding gaat nu zijn laatste fase in. Oranje heeft nog precies een week de tijd om de vorm aan te scherpen en dan meldt zich volgende week zondag Oekraïne als eerste tegenstander van het uitgestelde EURO 2020. Gevolgd door Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). In de Johan Cruijff ArenA met circa 16.000 fans.