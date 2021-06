Standbeeld clubicoon Martin Koeman onthuld door Erwin en Ronald

Cadeau

Het standbeeld is een cadeau van FC Groningen aan haar supporters als dank voor de onvoorwaardelijke steun die de club de afgelopen periode tijdens de coronapandemie heeft ontvangen. Bij de onthulling was een groot deel van de familie Koeman aanwezig.

Live

De onthulling van het standbeeld van het clubicoon werd live vertoond tijdens een speciale uitzending ‘50 jaar FC Groningen!’ op zowel het YouTube-kanaal van FC Groningen en RTV Noord. In de uitzending die exact 50 minuten duurde kwamen onder meer hoogtepunten van vijf decennia FC Groningen voorbij en werd er teruggekeken in de geschiedenis van de club met meerdere gasten.

Onthulling

De onthulling van het standbeeld van mijnheer Koeman – zoals het clubicoon door vele mensen binnen de club nog altijd respectvol wordt genoemd – was het startschot van een jubileumjaar van FC Groningen waarbij de club veelvuldig en gedurende het hele seizoen stil staat bij het 50-jarige jubileum. Zoons Erwin en Ronald Koeman onthulden met een druk op de groene knop het standbeeld van hun vader. 'We hebben het in klei gezien en nu in het brons,' zegt Erwin Koeman in een eerste reactie. 'Naar mate je blijft kijken, zie je echt Martin, vooral zijn houding. Het is echt Martin.'

'Onder de indruk'

Ook Ronald Koeman was onder de indruk van het standbeeld van zijn vader. 'Heel mooi, indrukwekkend. Je kijkt gelijk naar het gezicht en als je iets langer kijkt zie je absoluut je vader terug. De Koeman Tribune is geweldig, maar een onthulling van een standbeeld voor de ingang van het stadion. Naast Tonny van Leeuwen. Dat is het mooiste wat mijn vader had kunnen krijgen.'

‘Geestelijk vader’ Opleiding

Vanaf 1963 was Koeman sr. in diverse functies een halve eeuw verbonden aan GVAV en FC Groningen. Koeman stond bij FC Groningen aan de wieg van de Opleiding, die in 1986 was gestart met een A-juniorenploeg. Hij was de ‘geestelijk vader’ van de huidige Opleiding van de club en actief als trainer, begeleider van jonge talenten en later als coördinator en scout van FC Groningen.