Alister Overeem neemt het op tegen Rico Verhoeven

Verhoeven zal voor de tiende keer zijn titel verdedigen, zoals hij eerder deed tegen Peter Aerts, Benjamin Adegbuyi, Jamal Ben Saddik en twee keer tegen Badr Hari. Daarnaast versloeg hij Hesdy Gerges en Tarik Khbabez.

Overeem loopt al enige tijd mee in de kickbokswereld en kwam onder andere uit in de legendarische K-1. Naast het kickboksen deed Overeem ook partijen MMA. In 2010 had de Nederlander drie wereldtitels op zijn naam. Dit was bij Stikeforece, Dream en de K-1. Dit is wat niemand anders gepresteerd heeft.