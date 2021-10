Wedstrijd MVV-Roda JC definitief gestaakt na ongeregeldheden, 10 aanhoudingen en 8 gewonden

Wedstrijd definitief gestaakt

De wedstrijd werd uiteindelijk definitief gestaakt en de politie heeft een tiental aanhoudingen verricht. 'Daarnaast is er aanvullend strafrechtelijk onderzoek opgestart naar de ongeregeldheden', aldus de politie.

Stewards in de verdrukking

Rond het einde van de eerste helft werd het vrijdagavond dusdanig onrustig in het stadion dat de wedstrijd werd stilgelegd. In eerst aanleg gebeurde dat tijdelijk. Stewards kwamen in de verdrukking en over en weer werd er in het stadion vuurwerk gegooid en projectielen verzameld en gegooid.

Mobiele Eenheid en Aanhoudingseenheid

Tijdens het stilleggen van de wedstrijd zag de politie zich dan ook genoodzaakt de Mobiele Eenheid en de Aanhoudingseenheid te laten ingrijpen om erger te voorkomen en de veiligheid en rust te laten terugkeren in het stadion. Gezien deze onregelmatigheden werd door de burgemeester Penn-te Strake ervoor gekozen de wedstrijd definitief te staken. Na de wedstrijd heeft de politie rondom het stadion nog diverse charges uitgevoerd, waarbij ook aanhoudingen zijn verricht.

Acht gewonden

Bij de ongeregeldheden gisteren raakten twee stewards aan de kant van de bezoekende club gewond. Daarnaast raakten zes politiemedewerkers gewond. Dit betroffen medewerkers van de Aanhoudingseenheid en van de Mobiele Eenheid. Zij raakten gewond doordat er diverse projectielen zoals onder andere stoelen en borden hun kant op werden gegooid. Eén van de gewonde politiemedewerkers heeft zich in het ziekenhuis moeten laten behandelen.

10 aanhoudingen

In totaal zijn vrijdagavond tien personen aangehouden inzake het niet voldoen aan bevel of vordering, mishandeling, openlijke geweldpleging, wildplassen, belediging en/of opruiing. Zeven daarvan zitten nog vast. Dit betreffen een 24-jarige man uit Maasmechelen (B) en een 50-jarige man, 28-jarige man, 23-jarige man, 20-jarige man, 19-jarige man en een 28-jarige man, allen uit Maastricht. Verder zijn er nog drie mannen uit Maastricht aangehouden die inmiddels niet meer vast zitten. Zij hebben de leeftijd van 24 (tweemaal) en 22 jaar. Vrijdagavond is meteen aanvullend strafrechtelijk onderzoek opgestart. Daarbij worden onder andere de camerabeelden bekeken die in en rondom het stadion zijn gemaakt. Nieuwe aanhoudingen zullen de komende tijd plaatsvinden.