Max Verstappen maakt zich op voor het wereldkampioenschap in Abu Dhabi

Nog een paar nachtjes slapen en we weten of Max Verstappen het wereldkampioenschap heeft binnengehaald. Het wordt zondag in ieder geval een spannende verhitte race in Abu Dhabi.

Komend weekend staat de allerlaatste Grand Prix van het seizoen op het programma in Abu Dhabi. De felle strijd om het kampioenschap zal hier beslist gaan worden. Het Yas Marina circuit waar dit weekend wordt gereden, is op een aantal plekken aangepast. Max Verstappen laat weten dat het circuit daardoor een stuk sneller is geworden dan de laatste keer dat ze daar reden.

Verder laat de Nederlander weten dat ze de afgelopen races wat snelheid tekort kwamen, maar hopelijk is dat dit weekend niet het geval.”

Als team kunnen we dan ook erg tevreden en trots zijn op wat we dit seizoen hebben bereikt. Lewis en ik hebben een gelijk aantal punten en ik weet dat we als team alles gaan geven om het kampioenschap te winnen. Het gaat een spannende race worden en we willen het seizoen op de best mogelijke manier afsluiten”.

Max kan winnen als hij Hamilton van het circuit rijdt

Lewis Hamilton laat weten niet bang te zijn dat hij in de beslissende grand prix van het seizoen in Abu Dhabi van de baan wordt gereden door zijn grootste concurent Max Verstappen. De Mercedes-coureur moet in de laatste race van het seizoen meer punten halen dan de Nederlander van Red Bull.