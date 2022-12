Hoofdtrainer Henk Fraser per direct weg bij FC Utrecht na incident

Henk Fraser vertrekt per direct bij FC Utrecht. 'Een incident op het trainingsveld afgelopen zaterdag in Utrecht, waarbij door Fraser grensoverschrijdend gedrag is vertoond, ligt hieraan ten grondslag', zo meldt FC Utrecht woensdag.

'Grens overschreden'

'De Hoofdtrainer heeft de directie laten weten dat hij tot inzicht is gekomen dat hij een grens overschreden heeft, en zijn functie opzegt', aldus FC Utrecht. 'Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn', aldus Henk Fraser. 'Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als Hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen.'

'Normen en waarden'

'Bij FC Utrecht gelden, zoals bij elk bedrijf en zoals in de gehele maatschappij, bepaalde normen en waarden. Soms, in het heetst van de sportieve strijd, worden de randen daarvan opgezocht', legt Algemeen Directeur Thijs van Es uit. 'In dit geval is door Henk gedrag vertoond dat over de grens van het geoorloofde gaat, waarover we het direct eens waren, waardoor hij deze beslissing heeft gemaakt.'