Max Verstappen wint voor eerste keer Grote Prijs van Australië

De tweevoudig wereldkampioen was in een incidentrijke race op Albert Park te snel voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

maar achter hem ging er van alles mis. Heel wat auto's vlogen van de baan of ramden de omheining. Opnieuw werd de race stilgelegd. Met officieel nog één ronde te gaan, was er geen ruimte meer voor een een nieuwe herstart en besloot de raceleiding om de ronde achter de safetycar af te sluiten. Voor Verstappen betekende het zijn eerste zege in Australië en zijn 37ste overwinning in een Formule 1-race. De Brit Lewis Hamilton eindigde als tweede en de Spanjaard Fernando Alonso werd derde.