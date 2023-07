Edwin van der Sar op vakantie getroffen door hersenbloeding

Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar (52) heeft vrijdag op zijn vakantieadres in Kroatië een hersenbloeding gehad. Dit meldt Ajax vrijdagavond.

Buiten levensgevaar

'Hij ligt in het ziekenhuis op de intensive care en verkeert op dit moment buiten levensgevaar', aldus Ajax. Van der Sar kreeg een hersenbloeding toen hij op een Kroatisch eiland verbleef. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Vrouw in 2009 ook getroffen door hersenbloeding

In 2009 kreeg Annemarie van Kesteren, de vrouw van Van der Sar, ook een hersenbloeding. Zij werd in 2009 in het ziekenhuis opgenomen en moest lang herstellen.