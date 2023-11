Dallinga erbij, Bergwijn en Brobbey eraf

Voor de 23-jarige Dallinga is dit zijn debuut in de Oranjeselectie. Na de eerdere afmelding van Nathan Aké (Manchester City), bestaat de groep nu uit 23 spelers.

Oranje speelt zaterdag de een-na-laatste plaatsingswedstrijd voor het Europees kampioenschap 2024 in Duitsland. In een – uitverkochte – Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is Ierland de tegenstander. Drie dagen later, dinsdag 21 november, staat in Estádio Algarve in Faro (Portugal) het treffen met het nog puntloze Gibraltar op het programma. Beide duels beginnen om 20.45 uur Nederlandse tijd.