Danny Blind benoemd tot lid RvC van Ajax

BAVA

'Dat gebeurde tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die in de Johan Cruijff ArenA heeft plaatsgevonden', zo laat Ajax vandaag weten. De benoeming van Blind tot commissaris is per direct geformaliseerd en geldt tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in november 2027.

493-voudig Ajacied

Blind (Oost-Souburg, 1 augustus 1961) won als speler en aanvoerder met Ajax 1 vele nationale en internationale prijzen en vervulde na zijn actieve voetbalcarrière meerdere technische en leidinggevende functies bij de club. De 493-voudig Ajacied is als bestuurslid en ambassadeur actief voor de Stichting Spieren voor Spieren. Daarnaast is hij ambassadeur voor de Stichting Niet Blind, de Voedselbank en tevens voetbalanalist bij Ziggo Sport. Blind was in de periode van april 2018 tot augustus 2021 ook lid van de RvC.

Alex Kroes algemeen directeur in maart 2024

Zoals eerder gecommuniceerd zal Alex Kroes als algemeen directeur beginnen per 15 maart 2024, daartoe is hij inmiddels formeel door de RvC benoemd.