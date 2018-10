Vrouw om 15.30 uur al straalbezopen achter het stuur

Agenten zijn snel ter plaatse gegaan en troffen een 44-jarige vrouw uit Den Haag in haar auto. Van een onwelwording was geen sprake, wel zagen de politiemensen dat de vrouw bloeddoorlopen ogen had en roken zij alcohol. De vrouw moest een blaastest ondergaan en werd daarna meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Uit deze analyse bleek dat zij bijna vier keer teveel had gedronken.

Het rijbewijs van de vrouw kon niet worden ingevorderd, want dit was al Afgenomen toen zij eerder met alcohol op achter het stuur was betrapt. Zij heeft een rijverbod gekregen en haar auto is weggesleept door een takelbedrijf. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.