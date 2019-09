''Mens wordt robot'' Robotpak op de markt

De VEX vermindert vermoeidheid en vergroot de fysieke kracht van de gebruiker door de bewegingen van de gewrichten te imiteren en te ondersteunen bij de activiteiten onder zware belasting. Het exoskelet bevat als eerste ter wereld multi-axiale constructies, waarbij meervoudige draaipunten worden gecombineerd ter ondersteuning van de spieren. Dat vergroot de efficiency.

Een accu heeft het exoskelet van Hyundai niet nodig. Mede daardoor is het zo’n 22 tot 42 procent lichter dan soortgelijke producten van concurrenten. De VEX wordt gedragen als een rugzak; de gebruiker draagt het exoskelet met schouderbanden op de rug en maakt hem vast met gespen over borst en buik. Het ruggedeelte is over 18 centimeter verstelbaar, zodat de VEX de meeste personen zal passen. De mate van ondersteuning is instelbaar op zes niveaus, tot wel 54 Newton.

‘De VEX biedt gebruikers krachtige ondersteuning, mobiliteit en flexibiliteit bij zwaar werk boven hoofdhoogte’, aldus DongJin Hyun, hoofd van het Robotics-team van Hyundai Motor Group. ‘Gebruikers zullen het ook waarderen dat de VEX zo licht is en dat je er makkelijk mee kunt werken.’

De VEX is bedoeld voor productiemedewerkers die hun werk vooral boven het hoofd doen, onder wie medewerkers die bijvoorbeeld onderdelen monteren aan de onderzijde van auto’s, zoals remslangen en uitlaten. Tijdens de ontwikkeling werd de VEX als proef gedurende tien maanden ingezet in twee Hyundai-fabrieken in de Verenigde Staten. Dat was een groot succes: de VEX ondersteunde de productiemedewerkers effectief en hun productiviteit nam toe.

In beide fabrieken maken productiemedewerkers inmiddels standaard gebruik van de VEX. Hyundai overweegt nu om de VEX ook zijn andere fabrieken wereldwijd te gebruiken en verwacht het gerobotiseerde exoskelet tegen het eind van dit jaar op de markt te brengen voor toepassing in andere industrieën.

Hyundai brengt ook Chairless EXoskeleton op de markt

In het kader van de plannen om uiteenlopende robottechnologieën te ontwikkelen, brengt Hyundai binnenkort ook een ander draagbaar en lichtgewicht gerobotiseerd product op de markt. Dit zogenoemde Chairless EXoskeleton (CEX) ondersteunt de kniegewrichten, ruggengraat en spieren van de gebruiker door hem of haar een zittende positie te laten innemen zonder dat daarvoor een stoel of kruk nodig is. Met een gewicht van slechts 1,6 kilogram is de CEX bijzonder licht. Desondanks is het duurzaam en kan het belastingen van 150 kilogram aan.

De riemen rond middel, dijen en knieën, waarmee de CEX wordt vastgemaakt, zijn eenvoudig aan te passen aan het postuur van de gebruiker. De CEX is in drie hoeken instelbaar: 85, 70 en 55 graden. Doordat de CEX de belasting van de spieren in de rug en het onderlichaam met zo’n 40 procent vermindert, treedt vermoeidheid minder op en neemt de efficiency toe.

De ontwikkeling van de VEX en de CEX illustreert Hyundai’s toewijding aan de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers en aan de voortgaande verkennings- en ontdekkingstocht naar geavanceerde robotica.

Hyundai wil in de toekomst uiteenlopende toepassingen van robottechnologieën laten zien, zoals de zogenoemde Hotel Service Robot, de Sales Service Robot, de Electric Vehicle Charging Manipulator en gerobotiseerde oplossingen voor persoonlijke mobiliteit.

Toekomst van draagbare robotica

Volgens de in Duitsland gevestigde International Federation of Robotics (IFR) groeit de internationale industrie van draagbare robotica met zo’n 14 procent per jaar – en die groei neemt toe. In 2021 zullen naar verwachting wereldwijd al ongeveer 630.000 robots voor commercieel gebruik zijn verkocht, de meeste daarvan aan de auto-industrie. In 2017 zijn 126.000 robots geleverd aan autofabrieken, 33 procent van het totaal. Hyundai heeft de ontwikkelingen tijdig onderkend en investeert actief om zijn aanwezigheid in de groeiende robotindustrie te versterken en relevante technologieën te verzamelen en veilig te stellen.