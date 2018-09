De nieuwe BMW R 1250 GS en BMW R 1250 RT

De tweecilinder boxer in de BMW Motorrad GS en RT modellen is al meer dan 35 jaar onderscheidend, krachtig en betrouwbaar. BMW Motorrad maakt meer dan 25 jaar gebruik van 4-kleps technologie gecombineerd met elektronische brandstofinjectie en closed-loop katalysator convertertechnologie teneinde zo krachtig en efficiënt mogelijke vermogens- en koppelafgiftes te realiseren.



De nieuwe BMW R 1250 GS en BMW R 1250 RT, dé reis- en toermotor, worden voorzien van nieuwe motortechnologie. De verder ontwikkelde boxer met BMW ShiftCam technologie biedt meer vermogen over het gehele toerenbereik, lagere emissies, een lager brandstofverbruik en soepeler én verfijnd rijgenot.



De nieuwe BMW R 1250 GS en BMW R 1250 RT staan eind 2018 in de BMW Motorrad showrooms met consumentenprijzen vanaf respectievelijk € 19.794,- en € 21.434,-. Uiteraard zijn beide voorzien van 3 jaar garantie.

De nieuwe BMW R 1250 RT, dé toermotor van BMW Motorrad, is in drie kleuren en twee Stijlvarianten te bestellen.