Autoverkoop in mei stabiel, achterstand op 2018 nog steeds ruim 10%

Afgelopen maand zijn er in Nederland 36.830 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is vrijwel gelijk aan de verkoop in mei 2018 (36.710 registraties). Volgens de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC bedraagt het totale aantal registraties in de eerste vijf maanden van dit jaar 185.023. En dat is een daling van 10,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.