Peugeot 3008 GT Hybrid4 heeft laagste CO2-uitstoot in de markt

De PEUGEOT 3008 GT HYbrid4 is volgens het nieuwe WLTP-protocol gehomologeerd op 29 CO2/km en heeft een actieradius van 59 km in de 100% elektrische modus. 'Peugeot zet met deze vierwielaangedreven SUV met een vermogen van 300 pk (of 220 kW) en de laagste CO2-uitstoot op de markt voor hybride voertuigen vol in op een energetische transitie met een geheel nieuwe beleving', zo meldt PEUGEOT donderdag.

PEUGEOT 3008 GT HYBRID4: Overal en altijd

Met meer dan 700.000 verkochte voertuigen sinds de introductie in 2016 (en in veel landen marktleider in dit segment), neemt het succes van de PEUGEOT 3008 SUV een nieuwe wending aan met de krachtige HYbrid4 versie, die een vermogen heeft dat nooit eerder werd bereikt met een in serie geproduceerde PEUGEOT! Deze high-end versie heeft vierwielaandrijving en heeft maar liefst 300 pk (of 220 kW).

Dit komt door de combinatie van een PureTech-motor van 200 pk (of 147 kW) én twee elektromotoren: één voorin gekoppeld met de versnellingsbak e-EAT8 van 110 pk (of 81 kW) en een tweede op de achtertrein van 112 pk (of 83 kW).

Acceleratie

Het voertuig met uitsluitend de bestuurder accelereert van 0 naar 100 km/uur in 5,9 seconden. De accu heeft een capaciteit van 13,2 kWh die zorgt voor een 100% elektrische actieradius van 59 kilometer volgens het WLTP-protocol. De accu is eenvoudig en snel weer op te laden; de auto wordt volledig opgeladen in 1 uur en 45 minuten met versneld laden dankzij de gebruikmaking van een Wallbox. De 4WD-modus zorgt voor meer tractie op de weg of op ruw terrein. Het resultaat is dan ook een perfecte grip: op natte, modderige, besneeuwde of bochtige wegen wordt het vermogen gelijkmatig over de vier wielen verdeeld. De PEUGEOT 3008 HYbrid4 biedt hiermee power en vierwielaandrijving bij een CO2-uitstoot die tot de laagste van de markt behoort: 29 g CO2 (1) per kilometer volgens het WLTP-protocol.

EMP2

De combinatie van het efficiënte platform EMP2 (Efficient Modular Platform) en de nieuwe multilink achteras zorgt voor hoogwaardig comfort en tegelijkertijd voor een prettige wegligging. De integratie van de achteras gaat niet ten koste van de ruimte in de auto en laat de bagageruimte boven de vloer geheel intact. De HYbrid4-aandrijflijn is alleen verkrijgbaar in de GT-versie voorzien van exclusieve Alcantara® bekleding in grijs en originele eikenhouten decoraties in de kleur Grey Oak. Nieuwe rij-assistentiesystemen uit de nieuwe PEUGEOT 508 verschijnen ook in deze versie: de adaptieve Cruise Control met Stop & Go-functie en Lane Positioning Assist.

PureTech-motor

Een paar maanden na de introductie zal de versie HYbrid4 in het aanbod gezelschap krijgen van een HYbrid-versie van 225 pk (of 165 kW) met voorwielaandrijving, die voorjaar 2020 in productie gaat. Deze versie combineert een PureTech-motor van 180 pk (of 132 kW) met een elektromotor van 110 pk (of 80 kW) gekoppeld aan een e-EAT8-versnellingsbak. De 3008 GT HYbrid4 kan nu al besteld worden in Frankrijk en vanaf oktober 2019 ook in de andere landen van Europa.