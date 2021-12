Qashqai vijf sterren bij crashtest

Voortreffelijke bescherming van volwassen inzittenden en kinderen

Euro NCAP heeft de geheel nieuwe Qashqai beoordeeld met een score van 91% voor de bescherming van zowel volwassen inzittenden als kinderen. Daarmee kan de Qashqai gerekend worden tot de veiligste auto’s in zijn klasse. Deze uitstekende prestatie is te danken aan de geavanceerde, ijzersterke constructie van het CMF-C platform, waarop de auto gebaseerd is. In bepaalde gebieden van het platform wordt ultrasterk staal toegepast. Die extra sterkte zorgt ervoor dat de energie die vrijkomt bij een aanrijding, beter wordt geabsorbeerd en de veiligheidskooi van de inzittenden niet kan bereiken. De Qashqai werd beloond met het maximum van 16 punten bij een zijdelingse aanrijding, mede dankzij de centrale airbag. Deze primeur voor Nissan in Europa voorkomt dat de hoofden van de bestuurder en bijrijder elkaar raken bij een zijdelingse aanrijding.



Uit het maximum van 24 punten, kreeg de geheel nieuwe Qashqai op het onderdeel bescherming van kinderen het bijna volledig aantal, namelijk 23,8 punten. Bij de montagetest van het kinderzitje kreeg het model het maximum van 12 punten toegekend.