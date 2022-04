De nieuwe BMW 7 Serie

De voorzijde van de nieuwe BMW 7 Serie wordt gedomineerd door designelementen die typerend zijn voor het merk. Toch onderscheidt het luxe topmodel zich duidelijk van zijn merkgenoten. Met unieke uitrustingen, zoals het BMW Theatre Screen, het intuïtieve BMW iDrive bedieningsconcept met BMW Curved Display en de Manoeuvre Assistant voor automatisch parkeren en manoeuvreren, belichaamt de nieuwe BMW 7 Serie de innovatiekracht van BMW Group.

De nieuwe BMW 7 Serie wordt wereldwijd uitsluitend aangeboden met lange wielbasis, waardoor de achterpassagiers altijd profiteren van maximale interieurruimte. De aantrekkelijke combinatie van een nieuw in-car entertainment system, de nog verder verfijnde uitrusting Executive Lounge (beide optioneel) en nieuwe materialen van bijzonder hoge kwaliteit in een exclusieve ambiance resulteert in een buitengewoon hoge mate van weldadig reiscomfort. Een high security variant van de nieuwe BMW 7 Serie volgt in de loop van 2023.

Duurzame en flexibele productie in Dingolfing.

De wereldwijde marktintroductie van de nieuwe BMW 7 Serie gaat van start in november 2022 – 45 jaar nadat de eerste BMW 7 Serie in het straatbeeld verscheen. Ook de zevende generatie zal worden gebouwd in de BMW Group Fabriek Dingolfing. Hier komen de volledig elektrisch aangedreven i7 en de varianten met een verbrandingsmotor of een Plug-in Hybride aandrijfsysteem van dezelfde, flexibele productielijn. De productie van de elektromotoren en de hoogvoltage-accu’s voor de BMW 7 Serie is eveneens in Dingolfing.

Voor het productieproces gebruikt BMW Group – net zoals in de verdere productieketen – in toenemende mate hernieuwbare energie. Bovendien hanteert BMW Group strenge voorwaarden bij de inkoop van grondstoffen en worden op grote schaal gerecyclede materialen toegepast. Daarmee speelt de nieuwe BMW 7 Serie ook een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de ambitieuze doelstellingen van BMW Group op het gebied van duurzaamheid.

Exterieurdesign: expressief, imponerend en exclusief.

De krachtige en exclusieve uitstraling van de nieuwe BMW 7 Serie verwijst naar de buitengewone rijbeleving en progressieve luxe, gecombineerd met een riant interieur en een innovatieve digitale belevingswereld voor de passagiers achterin. De rechtopstaande voorzijde met de nieuw geïnterpreteerde dubbele ronde koplampen en BMW nierengrille – BMW typerende designdetails – geeft de 7 Serie een krachtig en onderscheidend uiterlijk.

De nieuwe BMW 7 Serie beschikt standaard over adaptieve LED koplampen met matrix grootlicht en de antiverblindings-grootlichtassistent BMW Selective Beam. De verlichtingsfuncties zijn over twee koplampunits per zijde verdeeld. De extreem smalle lichtunits boven in de voorzijde combineren dagrijverlichting, richtingaanwijzers en positielichten. De optionele BMW Iconic Glow kristalkoplampen creëren een uniek lichteffect: in L-vorm geplaatste en van achter met LEDs verlichte, fonkelende Swarovski kristallen vormen het positielicht en de dagrijverlichting. Dim- en grootlicht bevinden zich in de onderste, donkere units die verzonken liggen in de voorbumper.

Het indrukwekkende design van de voorzijde krijgt extra cachet met de standaard BMW Iconic Glow nierengrille. De verlichte contouren hiervan creëren samen met de BMW Iconic Glow kristalkoplampen een expressieve Welcome / Goodbye verlichtingsfunctie bij het ont- en vergrendelen van de auto. Andere opvallende designkenmerken van de nieuwe generatie BMW 7 Serie vormen de voorbumper met heldere, strakke lijnen en de ‘gebeeldhouwde’ motorkap met dynamische vouw in het midden.

Harmonieuze oppervlakken en een naar voren gericht silhouet: het zijaanzicht van de nieuwe BMW 7 Serie is een en al elegantie. Deze indruk wordt versterkt door de vrijwel naadloos ingepaste zijruiten met onzichtbare afdichtingen. Een schouderlijn, die zich uitstrekt van de dagrijverlichting tot in de achterlichten, deelt de carrosserie optisch in tweeën. De lange portieren zorgen voor een comfortabele in- en uitstap voor de achterpassagiers.

Niet alleen de voorzijde, maar ook de achterzijde van de nieuwe BMW 7 Serie springt in het oog met gestructureerde, royale oppervlakken. De slanke LED achterlichten scheppen een beeld van minimalistische elegantie en zijn ver doorgetrokken in de flanken. Bij de BMW i7 verwijzen BMW i blauwe designelementen naar zijn toonaangevende duurzame aandrijflijn. De designelementen van het optionele M Sportpakket benadrukken juist de merktyperende dynamiek. De nieuwe BMW 7 Serie is ook beschikbaar met het M Sportpakket Pro. De in de loop van 2023 te introduceren M modellen van de 7 Serie zullen zowel qua design als qua rijdynamiek een bijzonder krachtige indruk maken. Voor deze modellen wordt bovendien een M Performance Pack als optie leverbaar.

Voor de carrosserie van de nieuwe BMW 7 Serie zijn één uni- en negen metallic-lakkleuren beschikbaar. Daarnaast kan worden gekozen voor een van de vier BMW Individual lakkleuren. In een later stadium volgen nog spraakmakende BMW Individual speciale carrosseriekleuren. Een geheel nieuwe optie van BMW Individual is de tweekleurige uitvoering van de carrosserie.

Reiscomfort en welbevinden naar nieuwe hoogten gebracht.

In de nieuwe BMW 7 Serie genieten bestuurder en passagiers van luxe in de meest progressieve vorm. Het interieur weerspiegelt de balans tussen rijdynamiek en reiscomfort, die de nieuwste generatie van de BMW 7 Serie kenmerkt. De bestuurder ervaart de limousine als een verleidelijk dynamisch rijdende sedan, terwijl de passagiers in alle rust kunnen genieten van de luxueuze ambiance met toonaangevende features.

De cockpit van de nieuwe BMW 7 Serie beschikt over aanzienlijk minder toetsen, schakelaars en knoppen dan de voorganger. Dit is te danken aan het BMW Curved Display en de daarmee samengaande digitalisatie. De volledig digitale weergavencombinatie bestaat uit een 12,3 inch Info Display achter het stuur en een Touch Control Display met een schermdiagonaal van 14,9 inch boven de middenconsole. Het stuurwiel en de transmissiehendel zijn eveneens nieuw ontworpen. Een primeur is de BMW Interaction Bar: een combinatie van designelement en nagenoeg onzichtbare bedieningselementen. Deze functionele component op het dashboard wordt van achter verlicht en loopt door in de voorportieren.

Unieke entertainment beleving dankzij het BMW Theatre Screen.

Het BMW Theatre Screen, dat zich vanaf de hemelbekleding naar beneden uitstrekt, met ingebouwde Amazon Fire TV vormt een uniek entertainment-aanbod voor de passagiers achterin. Met zijn 31,3 inch touchscreen en 8K resolutie, Bowers & Wilkins Surround Sound System met optionele shakers in de stoelen en 5,5 inch touch panels in de achterportieren (BMW Touch Command) transformeert het de ruimte achter in de nieuwe BMW 7 Serie in een mobiele home cinema. Zo kunnen de passagiers onder andere films streamen, gamen, naar muziek luisteren of informatie opzoeken.

Bestuurder en voorpassagier kunnen voor het eerst ook gebruik maken van YouTube video-ondemand streaming op het Touch Control Display. Het voor 5G geschikte ontvangstsysteem in de nieuwe BMW 7 Serie biedt high speed connectiviteit. De inzittenden van de BMW i7 kunnen daarnaast genieten van een andere, onmiskenbare geluidservaring: BMW IconicSounds Electric biedt voor elke rijbeweging de passende sound. Voor het eerst zijn alle door de gerenommeerde filmmuziekcomponist Hans Zimmer in samenwerking met BMW Group ontwikkelde soundscapes beschikbaar.

Nieuwe comfortstoelen standaard, verfijnde Executive Lounge.

Standaard beschikt de nieuwe BMW 7 Serie over nieuw ontwikkelde comfortstoelen. Deze bieden een groter zitoppervlak dan in de voorganger, alsmede uitgebreide elektrische verstelmogelijkheden, stoelverwarming en een lendensteun voor bestuurder en voorpassagier. De als optie leverbare multifunctionele stoelen voor- en achterin omvatten tevens actieve stoelventilatie met geoptimaliseerde koeling en een massagefunctie met negen programma’s (onderdeel van het Executive Pack). De optionele uitrusting Executive Lounge zorgt voor ongeëvenaard zitcomfort. De stoel rechts achterin is voorzien van een naadloos op de zitting aansluitende steun voor de onderbenen, en biedt dankzij verfijningen bij de stoelverstelmogelijkheden een nog comfortabeler rustpositie. Klanten die een persoonlijke touch willen geven aan het interieur van hun nieuwe BMW 7 Serie hebben ruime keuze uit zorgvuldig op elkaar afgestemde uitrustingen, kleuren en materialen. Daarbij is de aanbodstructuur vernieuwd. Af fabriek is de nieuwe BMW 7 Serie uitgerust met de nieuwe bekleding Veganza, een prettig aanvoelend ledervrij materiaal met aangename temperatuureigenschappen. Deze bekleding is voorzien van een ruitvormig stikpatroon en perforatie. Een van de highlights uit de optielijst is het BMW Individual interieur met tal van exclusieve componenten. Nieuw in het aanbod is de BMW Individual lederen bekleding Merino gecombineerd met kasjmier en wol.

De standaard automatische airconditioning met 4-zoneregeling en nagenoeg onzichtbare luchtuitstroomopeningen kan naar wens worden aangevuld met het Warmtecomfortpakket uit het nieuwe Climate Acoustics Pack. Daarbij zijn de armsteunen in de portieren en op de middenconsole voorzien van verwarming. Een standaard feature is het vaste glazen panoramadak, met een vergroot oppervlak. In de optielijst staan verder het vernieuwde glazen panoramadak Sky Lounge met lichtelementen en de nieuwe elektrisch te openen en te sluiten portieren. Efficiënt en krachtig: op de verschillende markten afgestemde aandrijvingen. In Europa maakt de nieuwe BMW 7 Serie zijn debuut in de vorm van de volledig elektrische BMW i7 xDrive60 (gemiddeld energieverbruik volgens WLTP: 18,4 – 19,6 kWh/100 km, CO2- emissie: 0 g/km). De i7 xDrive60 wordt aangedreven door twee elektromotoren die samen een vermogen van 400 kW (544 pk) leveren. Het model biedt dankzij diverse innovaties een actieradius van 590 – 625 km volgens WLTP. In de USA, China en een aantal andere markten zijn vanaf de introductie twee modellen met benzinemotor en 48V Mild Hybrid technologie leverbaar. De 6-cilinder-in-lijn diesel met 220 kW (300 pk) in de BMW 740d xDrive (gemiddeld brandstofverbruik volgens WLTP: 5,9 – 6,9 l/100 km, CO2-emissie: 157 – 182 g/km) wordt in het voorjaar van 2023 aan het Europese motorengamma toegevoegd.