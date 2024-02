Nieuwe Nissan Juke: meer comfort, meer controle, meer kwaliteit en nóg eigenwijzer

Gele carosseriekleur keert terug – fans vragen erom

De vraag naar deze kleur, erg populair op de eerste generatie Nissan Juke, bleef onveranderd groot. De designers en ingenieurs van Nissan hebben verder het interieur gewijzigd en verbeterd om het leven in de auto prettiger te maken. Tevens introduceert Nissan een nieuwe uitvoering van de Juke: de N-Sport. Deze versie benadrukt met speciale details het dynamische karakter van de Juke.

Sterk contrast

De gele carrosseriekleur is een opvallend statement, wat goed past bij dit bijzondere karakter van de Juke. De nieuwe kleur geel is iets lichter dan die van de vorige generatie. De lakkleur geeft de Juke een frisse en moderne look. Bij de nieuwe N-Sport-uitvoering versterkt de diepzwarte kleur van het dak, de A- en B-stijlen, de buitenspiegels, de wielen, de wielkastranden en de grille de impact van de Juke, zeker in combinatie met de gele carrosseriekleur. Het sterke contrast geeft de vernieuwde Nissan Juke een eigenwijze en opvallende uitstraling.

Combimeter

De combimeter, die onder meer de snelheid van de Juke en andere belangrijke informatie weergeeft, is nu een digitaal TFT-scherm van 12,3”. Dankzij de hoge resolutie van het scherm (1.920 x 720 pixels) kan de bestuurder de display configureren om de informatie weer te geven naar eigen voorkeur.

Twee ‘hellende’ wijzerplaten

De weergave van de combimeter biedt keuze uit twee basisindelingen: de klassieke indeling toont twee wijzerplaten met ertussenin ruimte voor aanvullende gegevens. De alternatieve lay-out toont de rijsnelheid en het motortoerental in twee ‘hellende’ wijzerplaten, die een driedimensionaal perspectief geven. Hierdoor is er in het midden meer ruimte voor extra informatie.

Keuze info

Voor het gedeelte tussen de wijzerplaten kan de bestuurder kiezen voor weergave van navigatieaanwijzingen, inclusief een kaart, maar ook het brandstofverbruik, audio-informatie, bandenspanning en andere belangrijke informatie, zoals hoe milieuvriendelijk hij rijdt. De bedieningselementen voor het display bevinden zich op het stuur.