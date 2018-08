Alle 103 passagiers overleven vliegramp

Het toestel was net opgestegen van het Guadalupe Victoria International Airport, toen het in de problemen kwam en neerstortte in een weiland. De meeste inzittenden wisten het toestel via een gat in de romp te verlaten. Enkele anderen konden worden gered. 85 mensen raakte gewond van wie er 37 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. Door de crash vloog een deel van het vliegtuig in brand.

Een woordvoerder van de luchthaven wijt de crash aan het slechte weer. Toen het toestel vertrok regende en hagelde het en stond er een harde wind. Het toestel, een Embraer 190, was pas 10 jaar oud.