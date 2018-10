Grootste NAVO-oefening sinds Koude Oorlog, Amerikaanse generaal: een realistische stresstest

De echte oefening zal eind van de maand met bijna 50.000 man worden uitgevoerd. Het scenario luidt als volgt: de vijand zal vanuit het noorden Noorwegen binnenvallen en het Scandinavische land roept dan de hulp van de NAVO-bondgenoten in. Dit meldt de NOS woensdag.

Op alles voorbereid

De operatie staat onder leiding van de Amerikaanse generaal James Foggo, die de oefening 'een realistische stresstest' noemt. De oefening met de naam Trident Juncture is de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Timo Koster, directeur defensiebeleid bij de NAVO, vindt dat ze op alles moeten zijn voorbereid. Koster: 'Je kunt niet alleen zeggen dat de wereld instabiel is geworden, daar moet je ook mee oefenen. We moeten laten zien dat we een crisissituatie aankunnen.'

Britten landen in haven Rotterdam

Aan de oefening nemen 150 vliegtuigen, 60 schepen, 10.000 militaire voertuigen, 31 landen (NAVO en partnerlanden zoals Zweden en Finland) en 50.000 militairen deel. De Britse troepen die vandaag in Rotterdam landen, gaan daarna over de weg via Hamburg naar Noorwegen. Een opmerkelijke route, want de Britten zouden ook gelijk naar Oslo of Bergen kunnen varen. Koster legt uit: Dit is een oefening waarbij we kijken of we snel eenheden over de weg kunnen verplaatsen.' De officiële route krijgen we niet, die is geheim. Wel weten we dat na Rotterdam de Britten naar Stroe rijden en vervolgens via de grens bij De Lutten Duitsland binnengaan.

Defensieve oefening

De oefening vindt op ongeveer 1000 kilometer van de Russische grens plaats. Generaal Foggo: 'Vliegtuigen komen hooguit tot 500 kilometer van de grens met de Russen. Ze hebben dus geen enkele reden om zich bedreigd te voelen.' De oefening die pas eind van de maand begint is puur een defensieve oefening. Foggo: 'We zoeken zelf geen gevechten op.' Rusland is uitgenodigd om waarnemers te sturen.