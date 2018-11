2 jaar cel voor schietpartij vanuit café in De Pijp

De man stond op 2 april met een vriend bij het raam in een café in De Pijp toen dit door nog onbekende schutters werd beschoten. Hij vluchtte de keuken in en schoot vervolgens driemaal richting de deur en het raam van het café.

Voorwaardelijke opzet

De rechtbank vond geen bewijs dat de 29-jarige man er op uit was bezoekers of mensen buiten het café te doden. Wel heeft de man de aanmerkelijke kans genomen dat hij mensen zou doden: zogeheten voorwaardelijke opzet. Door te schieten in de richting van het raam en de deur was er namelijk een kans dat de vriend (waarvan de man wist dat die zich daar bevond) dodelijk zou worden geraakt, al dan niet door het afketsen van een kogel. Daarnaast nam de man het risico dat zijn kogels mensen buiten het café zouden raken. Het café bevindt zich op de hoek in een drukke woonwijk met aan de overkant woonboten.

Niet initiator schietpartij

De rechtbank houdt er rekening mee dat de 29-jarige man niet is begonnen met schieten, maar na enige tijd reageerde op de onbekende schutters. De man heeft verklaard dat hij uit noodweer handelde. In dat verweer gaat de rechtbank niet mee. De man werd bij de schietpartij in zijn hand geraakt en het is goed voor te stellen dat de beschieting voor angst en paniek bij hem heeft gezorgd. Dit gaf hem nog niet het recht om terug te schieten. De aanval was namelijk al geëindigd op het moment dat de man begon met schieten.

Vuurwapengeweld

Het vuurwapengeweld in Amsterdam dwingt de rechtbank steeds hogere gevangenisstraffen op te leggen: mogelijk dat daar een preventief effect vanuit gaat – zodat kan worden voorkomen dat steeds opnieuw levens worden verwoest en dat de inwoners van Amsterdam worden geconfronteerd met vuurwapengeweld in hun woonomgeving.