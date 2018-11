FIOD houdt Rotterdammer aan voor witwassen

De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee woningen en twee bedrijfsruimtes in Rotterdam. Hierbij is onder meer beslag gelegd op bijna 33.000 euro contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Een geldhond van de Douane vond het grootste gedeelte van het geld. De FIOD heeft verder beslag gelegd op exclusieve horloges en administratie. Het vermoeden is dat de aangehouden man aankopen heeft gedaan met inkomsten uit criminaliteit.

Bij de doorzoekingen in de bedrijfsruimtes werden drugs, anabolen steroïden en zeer zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit is voor verder onderzoek overgedragen aan de politie.

Bijstand Defensie

Defensie verleende bijstand met een gespecialiseerd zoekteam. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Ook kan het zoekteam met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.