Vrouw (78) overlijdt na ongeval in Zwolle

Een 87-jarige man uit Zwolle reed over de Ordelseweg in de richting van Hasselt. Bij hem in de auto zat de 87-jarige vrouw uit Zwolle. Uit de tegenovergestelde richting kwam een auto, bestuurd door een 53-jarige man uit Zuid-Afrika. Bij hem in de auto zaten twee vrouwen. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de man uit Zuid-Afrika op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer en kwam hierdoor frontaal in botsing met de auto van de Zwollenaar. De 87-jarige man uit Zwolle en een van de vrouwen uit de andere auto, een 50-jarige vrouw uit Zuid Afrika raakten gewond bij het ongeval. De 50-jarige vrouw werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield de 53-jarige man uit Zuid-Afrika aan en de afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.