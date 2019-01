Skiërs raken off-piste vast in sneeuw en bellen 112 en worden gered

Donderdagavond zijn, mede dankzij de meldkamer van de politie Eenheid Midden-Nederland, twee mannen bij het Zwitserse Davos gered die in een dikke laag sneeuw vast waren komen te zitten. Dit meldt de politie vrijdag

Zwitsers alarmnummer

De twee mannen waren die donderdagavond samen aan het skiën en kwamen tot aan hun middel vast te zitten in de sneeuw. Omdat ze zich zelf niet konden bevrijden, wilden ze de plaatselijke hulpdiensten inschakelen. Gelukkig hadden ze wel een smartphone, maar helaas wisten ze het Zwitserse alarmnummer niet. Een van de mannen belde naar zijn vriendin in Utrecht die vervolgens 112 belde.

Coördinaten bekend

De vrouw kon de centralist van de meldkamer in Utrecht precies vertellen waar de mannen zich op dat moment bevonden. Via de GPS-app op de smartphone had ze namelijk de coördinaten van de slachtoffers doorgekregen.

Gered

De meldkamer gaf de coördinaten via Interpol door aan de meldkamer in Zwitserland en die stuurde er een reddingshelikopter op af. De bemanning trof het tweetal in hun benarde positie aan en wist ze te bevrijden.

Off-piste

De slachtoffers hadden off-piste geskied en waren daardoor in de problemen gekomen. Gelukkig kwamen ze met de schrik vrij. Vanwege privacy redenen kan de politie de identiteit van de personen om wie het gaat niet geven behalve dus dat het om twee Nederlanders gaat.