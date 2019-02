Dodelijk ongeval met motor vermoedelijk eenzijdig

Het ongeval in Nederweert waarbij vrijdagavond een 49-jarige man uit het Belgische Hamont om het leven kwam is vermoedelijk eenzijdig.

Uit het onderzoek tot nu toe is gebleken dat de motor vrijdag, net na 17.00 uur op de kruising Hoogbosweg – Heugterbroekdijk van de weg raakte en tegen een boom reed. Hij is vervolgens aan de andere kant van de weg in de akker en de sloot terecht gekomen. Het politie onderzoek naar de toedracht wordt vandaag voortgezet.