Gekaapte bus met 51 schoolkinderen in Italië in brand gestoken

In Italië heeft een man in Milaan een schoolbus gekaapt en vervolgens in brand gestoken. In de bus zaten op dat moment 51 schoolkinderen.

Immigranten

De man, die tijdens zijn daad schreeuwde dat 'de doden op de Middellandse Zee' moeten stoppen. Daarmee bedoelde hij de vluchtelingen die in bootjes op zee verdrinken in een poging het vasteland van Europa te bereiken.

Benzine

De man had benzine in de bus gegooid en stak deze vervolgens aan. De politie was reeds massaal ter plaatse omdat een van de kinderen met de mobiele telefoon het noodnummer had gebeld.

Bus uitgebrand

De bus brandde volledig uit maar de politie wist alle kinderen in veiligheid te brengen. Wel zijn een aantal kinderen met brandwonden en ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De man is door de politie gearresteerd en ook naar het ziekenhuis gebracht omdat hij zijn handen had verbrand.