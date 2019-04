FIOD neemt grote hoeveelheid tabak in beslag

De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in een bedrijfspand in Oud-Beijerland. Er is beslag gelegd op vaten, dozen en emmers met honderden kilo’s grove en versneden tabak. Op de emmers waren vervalste stickers geplakt van tabaksmerken en vervalste accijnszegels. Alle tabak en machines zijn vernietigd.