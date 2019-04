Verdachte aangehouden voor rooftocht langs scholen

Scholen in Arnhem, Apeldoorn, Ermelo, Velp en Middelburg werden vanaf augustus vorig jaar slachtoffer van wel heel brutale dieven. Zij liepen scholen binnen en namen karren vol tablets, laptops en computerapparatuur mee. In totaal werd er voor tonnen buitgemaakt. Vanochtend is een 39-jarige man uit Utrecht aangehouden die wordt verdacht de diefstallen te hebben gepleegd.

Deze ochtend is tijdens een grote politieactie op drie plaatsen in Utrecht een inval gedaan. Zo’n veertig agenten en rechercheurs werkten mee aan de actie. Bij de doorzoekingen werd onder meer computerapparatuur in beslag genomen, dat momenteel wordt onderzocht. Het onderzoek naar de computerdiefstallen gaat door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek startte met een diefstal op een school in Ermelo. Het onderzoeksteam koppelde al snel meerdere zaken door de hele provincie aan elkaar. De dieven hadden ook op de andere plaatsen in Gelderland toegeslaan en vielen op doordat ze overal op dezelfde manier te werk gingen. Hun werkwijze was simpel: ze liepen scholen binnen, namen de kostbare apparatuur mee en vertrokken vervolgens met de buit. En dat bleef niet alleen bij Oost-Nederland, de aangehouden man wordt ook verdacht betrokken te zijn bij een zaak in Middelburg.