Inzamelingsactie Alpe d' HuZes levert bijna 12 miljoen op voor onderzoek naar kanker

De deelnemers aan de veertiende editie van Alpe d’Huzes hebben in totaal 11,8 miljoen euro opgehaald voor het onderzoek naar kanker. Dat is een half miljoen meer dan vorig jaar.

Deelnemers haalden het geld op door de berg Alpe d'Huez op te fietsen, te lopen of te skeeleren. Het geld is bestemd voor KWF Kankerbestrijding. Dit melden meerdere media donderdag.

Donderdag kwamen zo'n 4500 mensen in actie op de Franse berg. Sommigen gaan een keer de berg op, anderen zes keer. Ze bestegen allemaal de berg onder het motto: opgeven is geen optie. Volgens de organisatie werd de Alp in totaal 10.498 keer beklommen. De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen. Behalve Nederlanders verschenen ook Fransen, Belgen, Britten, Duitsers, Amerikanen en een deelnemer uit Maleisië aan de start.