Basisschool gemiddeld op 600 meter fietsafstand

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool op de fiets is 0,6 kilometer, dat is 0,1 kilometer minder dan met de auto. In de Utrechtse gemeente Eemnes is het verschil tussen fiets en auto het grootst, met 0,4 kilometer in het voordeel van de fiets. Op wijkniveau zijn de verschillen tussen de afstand met de fiets en auto het grootst in Lelystad. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over 2019 van de Nabijheidsstatistiek van het CBS, op basis van data van de Fietsersbond.

In de Nabijheidsstatistiek wordt de gemiddelde afstand met de auto berekend tussen woningen en voorzieningen zoals huisartsen, bibliotheken en scholen. Dankzij een nieuwe samenwerking tussen het CBS en de Fietsersbond zijn dergelijke berekeningen sinds kort ook mogelijk voor fietsroutes. Een van de mogelijke toepassingen van deze nieuwe gegevens is het bepalen van de afstand tot de basisschool met de fiets en de auto, en de verschillen hiertussen. Veilig Verkeer Nederland stimuleert schoolgaande kinderen van de basisschool te voet of op de fiets naar school te komen en pleit voor een autoluwe, of nog liever, autovrije schoolomgeving. Ook de Fietsersbond zet zich in voor een fietsveilige omgeving voor basisschoolkinderen.

Gemiddelde fietsafstand per gemeente tussen 0,4 en 1,5 km

In de gemeenten Urk, Schiedam, Amsterdam, Den Haag en Haarlem is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool gemeten voor fietsers met 0,4 kilometer het kleinst. Inwoners van Baarle-Nassau moeten gemiddeld het verst fietsen naar een basisschool: 1,5 kilometer.

Reisvoordeel fiets tegenover auto naar basisschool maximaal 0,4 km

Gemiddeld voor alle gemeenten was de afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool in 2019 per fiets 0,1 kilometer kleiner dan met de auto. In 6 op de 10 gemeenten was er geen verschil, in de overige gemeenten was de afstand op de fiets hooguit 0,4 kilometer kleiner dan met de auto. Het grootste verschil treedt op in de Utrechtse gemeente Eemnes, dat qua fietsvoordeel wordt gevolgd door Zeewolde in Flevoland (0,3 km) en Barendrecht in Zuid-Holland (0,2 km).

Grootste verschillen in afstand naar basisschool in Lelystad

Omdat sommige straten niet toegankelijk zijn voor auto’s, maar wel voor fietsen, of juist andersom, kan de afstand tot een basisschool per fiets of met de auto binnen een gemeente sterk verschillen. Zo is het voor bewoners van de wijk Villapark Hollandse Hout in Lelystad gemiddeld 1,5 kilometer fietsen naar de dichtstbijzijnde basisschool, terwijl de afstand met de auto 3,4 kilometer bedraagt. Andersom is vanuit de wijk Warande Noord de afstand op de fiets (2,0 km) juist een stuk groter dan met de auto (1,2 km).