Shell trekt zich terug uit Russische olie en gas

Shell is voornemens is zich gefaseerd terug te trekken uit haar betrokkenheid bij alle Russische koolwaterstoffen, inclusief ruwe olie, aardolieproducten, gas en vloeibaar aardgas (LNG), in overeenstemming met de nieuwe overheidsrichtlijnen. Als onmiddellijke eerste stap zal het bedrijf alle spotaankopen van Russische ruwe olie stopzetten. Het zal ook zijn tankstations, vliegtuigbrandstoffen en smeermiddelen in Rusland sluiten. Dit meldt Shell dinsdag.

'Sorry'

'We zijn ons er terdege van bewust dat onze beslissing van vorige week om een lading Russische ruwe olie te kopen om te worden geraffineerd tot producten zoals benzine en diesel – ondanks dat de leveringszekerheid voorop stond – niet de juiste was en waarvoor we onze excuses maken'.

Winsten naar speciale fondsen

Zoals we al hebben gezegd, zullen we winsten van de beperkte, resterende hoeveelheden Russische olie die we zullen verwerken naar een speciaal fonds storten. We zullen de komende dagen en weken samenwerken met hulppartners en humanitaire organisaties om te bepalen waar het geld uit dit fonds het beste geplaatst kan worden om de verschrikkelijke gevolgen die deze oorlog heeft voor de bevolking van Oekraïne te verlichten', aldus Shell Chief Executive Officer, Ben van Beurden.