NU’91: ‘Dag van de Verpleging staat dit jaar in het teken van zeggenschap'

Jaarlijks wordt wereldwijd op 12 mei de Dag van de Verpleging gevierd. Dit jaar staat deze dag in het teken van zeggenschap. NU’91, beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, onderstreept het belang hiervan. Stella Salden, voorzitter: “Verpleegkundigen en verzorgenden gaan zelf over hun eigen vak. Zij weten als geen ander wat nodig is om goede zorg te verlenen.”

Volgens NU’91 wordt er nog te vaak over zorgprofessionals gesproken in plaats van mét ze. Salden: “De stem van de zorgprofessional is ontzettend belangrijk. Daarom doen wij enkele aanbevelingen om zeggenschap nog beter op de kaart te zetten, omdat het bijdraagt aan betere zorg en meer werkgeluk. Om te beginnen pleiten we ervoor dat binnen iedere zorgorganisatie een verpleegkundige in het bestuur zit. Op die manier denken zij zelf mee over hun eigen vak binnen alle lagen van een organisatie.”

Ruimte voor ontwikkeling

Daarnaast beveelt NU’91 een opleidingsbudget van 1500 euro voor iedere zorgprofessional aan. Salden: “Met dit budget kunnen verzorgenden en verpleegkundigen zelf kiezen waarin zij extra geschoold worden. Op dit moment krijgt niet iedere zorgprofessional die ruimte. Verpleegkundigen en verzorgenden weten zelf heel goed wat voor scholing nodig is om zich verder te ontwikkelen. Het draagt niet alleen bij aan kwaliteit van zorg, maar ook aan het behoud van zorgprofessionals.”

Eén cao

Volgens NU’91 is het ook van belang dat zorgprofessionals zelf inspraak hebben in goede arbeidsvoorwaarden. Salden: “Daarom blijven wij ons inzetten voor één cao voor verpleegkundigen en verzorgenden. In de onderhandelingen binnen de UMC’s zijn de eerste stappen hiervoor gezet, maar we zijn er nog niet. Met een cao kun je specifiek focussen op zaken die verpleegkundigen en verzorgenden nodig hebben. Bovendien zorgt het voor een makkelijkere uitwisseling binnen de verschillende branches. Door de verschillende cao’s die er nu zijn, krijgt een zorgprofessional niet overal voor hetzelfde werk hetzelfde betaald. De verschillende cao’s per branche zorgen daarom dus voor beperkingen.”

Onafhankelijk kwaliteitsregister

Tot slot maakt NU’91 zich hard voor een onafhankelijk kwaliteitsregister. Salden: “Verzorgenden en verpleegkundigen weten heel goed wanneer ze bevoegd en bekwaam zijn. Ze moeten zelf zeggenschap krijgen hoe ze daar invulling aan geven. Zodat zij zelf bepalen hoe ze de kwaliteit van zorg op peil houden. Dat kan niet met een kwaliteitsregister waarmee veel administratie gepaard gaat. Leg het terug waar het hoort: bij verpleegkundigen en verzorgenden zelf. ”

Internationale vertegenwoordiger

Het onderwerp zeggenschap is afgeleid van het thema van ICN, de internationale beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, waar NU’91 als enige Nederlandse vertegenwoordiger is aangesloten. Hun thema is dit jaar: Nurses, a voice to lead. Invest in nursing rights to secure global health. Voor NU’91 heeft zeggenschap ook na de Dag van de Verpleging een hoge prioriteit.