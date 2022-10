Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters mensenrechten uit Oekraïne, Belarus en Rusland

De Nobelprijs voor de Vrede 2022 gaat naar mensenrechtenadvocaat Ales Bialiatski uit Wit-Rusland, de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial en de Oekraïense mensenrechtenorganisatie Centre for Civil Liberties. Dit heeft het Noorse Nobelprijscomité vrijdag in Oslo bekendgemaakt.

'Grondrechten burgers beschermen'

'De laureaten van de Vredesprijs vertegenwoordigen het maatschappelijk middenveld in hun thuisland. Ze hebben jarenlang het recht gepromoot om de macht te bekritiseren en de grondrechten van burgers te beschermen', zo stelt het Nobelprijscomité.

Documenteren van oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik

'Ze hebben zich uitstekend ingespannen om oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik te documenteren. Samen tonen ze de betekenis van het maatschappelijk middenveld voor vrede en democratie', aldus het Nobelprijscomité.

Nobelprijs Vrede 103 keer toegekend

De Nobelprijs voor de Vrede is tussen 1901 en 2022 103 keer toegekend aan 140 Nobelprijswinnaars, 110 personen en 30 organisaties. Sinds het Internationale Comité van het Rode Kruis drie keer de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen (in 1917, 1944 en 1963), en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties twee keer de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen (in 1954 en 1981), zijn er 27 individuele organisaties die de Nobelprijs voor de Vrede hebben gekregen.