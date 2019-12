Risico’s bij gebruik Apple Pay via horloge

De Apple Watch is gekoppeld aan de iPhone van zijn bezitter en kan gebruikt worden als betaalmiddel. Wanneer de eigenaar in een winkel wil betalen hoeft hij alleen maar zijn horloge bij het betaalapparaat te houden en de transactie is geregeld. Bij sommige banken kan dit tot €2500 per dag, mits er genoeg op de rekening staat. Het intikken van een code is nooit nodig.

Betalen zonder pincode

Maar een handige horlogeroller heeft dus ook geen code nodig. Wanneer het hem lukt om de Apple Watch te stelen, vergrendelt het apparaat in eerste instantie omdat het geen pols meer detecteert. Maar als de dief het horloge vervolgens zélf om doet en binnen 10 meter van het slachtoffer is, kan het fout gaan. Op het moment dat het slachtoffer zijn iPhone ontgrendelt (bij de nieuwste modellen gebeurt dat al zodra men naar het scherm kijkt), ontgrendelt hij tegelijkertijd ongemerkt het horloge. Vanaf dat moment hoeft de dief niet meer in de buurt te blijven en kan hij dagelijks zonder code voor duizenden euro’s (limieten verschillen per bank) winkelen met de smartwatch.

Instellingen wijzigen

De Consumentenbond waarschuwt voor deze truc en adviseert bezitters van een Apple Watch de functie ‘ontgrendel met Iphone’ (standaardinstelling), uit te zetten. De betaallimiet van €2500 is bij de ING niet aan te passen. Andere banken bieden wel de optie om de limiet te wijzigen. Is het horloge eenmaal gestolen, dan is het advies direct de bank te bellen om betalen via de smartwatch te blokkeren.