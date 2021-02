Veenendaler 20 maanden cel in voor afpersen bedrijven met DDoS-aanvallen

Bitcoins

'In het voorjaar van 2020 probeerde de verdachte diverse willekeurige bedrijven af te persen (door te dreigen) met zogenoemde DDoS-aanvallen op hun websites. In twee gevallen is er ook daadwerkelijk betaald. De modus operandi was steeds nagenoeg gelijk', aldus de rechtbank. Bedrijven ontvingen een bericht waarin gedreigd wordt met een DDoS-aanval. Met zo’n aanval wordt ontzettend veel digitaal verkeer naar een website of server gestuurd waardoor deze minder goed, of juist helemaal niet meer, te bereiken is. Bedrijven konden zo’n aanval voorkomen door geld in bitcoins over te maken.

Hackerspakket

Bij zijn aanhouding beschikte de verdachte over een USB-stick, een telefoon en een dongel. Op die USB-stick is een bestand aangetroffen met daarin teksten die sterk overeenkomen met de afpersingsberichten. Ook is een bestand aangetroffen met de domeinnamen van de aangevallen bedrijven. Daarnaast bleek dat er websites zijn bezocht waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Op de USB-stick stond ook een virtuele telefoon waarmee Whatsappberichten zijn verstuurd naar een medewerker van een bedrijf dat aangifte deed. Dat verdachte niet betrokken was bij de DDoS-aanvallen en de USB-stick, telefoon en dongel slechts als onderdeel van een hackerspakket – met daarin de volledige administratie van gepleegde afpersingen – gekocht zou hebben, gelooft de rechtbank niet.

Waarschuwingsaanval

De websites die de man op het oog had, variëren van een verhuurder van licht en geluid tot een juwelier. Ook richtte hij zich op een erotische groothandel en een grote (online)bloemenwinkel. In nagenoeg alle gevallen is een (waarschuwings)aanval uitgevoerd. Met deze aanvallen zijn niet alleen storingen veroorzaakt, ook ontzegde verdachte hiermee potentiële klanten toegang tot de diensten van de ondernemingen. De rechtbank noemt zijn handelswijze zeer intensief en geraffineerd. Bovendien heeft verdachte, nadat hij is opgepakt, geen inzage gegeven in zijn handelswijze en heeft hij geen verantwoordelijkheid genomen. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat hij niet zou zijn gestopt als hij niet was aangehouden.

Vuurwapen, munitie en hennepplanten

Toen verdachte werd aangehouden heeft de politie ook een vuurwapen met munitie en hennepplanten gevonden. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank rekening gehouden met het grote aantal gedupeerde bedrijven en de ernst van de feiten. Een taakstraf of een kortere gevangenisstraf is gelet hierop niet op z’n plaats. Als stok achter de deur legt de rechtbank een deel van de straf voorwaardelijk op, met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet verdachte een aantal getroffen bedrijven een schadevergoeding betalen.