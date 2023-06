Politie Sneek opent eerste digikamer van Noord-Nederland

s Avonds nog even online gamen met vrienden in plaats van buiten een balletje trappen, een verdachte advertentie op een verkoopsite van een veel te goedkope smartphone of een telefoontje van een ‘bankmedewerker’ die via de mobiele bankieren app een spaarrekening probeert te plunderen. De samenleving verandert en dat geldt ook voor criminaliteit. Om de verbinding in de wijk te behouden en om beter op te kunnen treden tegen digitale criminaliteit opende de politie Sneek op 29 juni de deuren van de eerste digikamer in Noord-Nederland.

Blauw op de digitale straten

Een grote kracht van de politie in Nederland is de inzet van wijkagenten. De wijkagent is benaderbaar en weet wat er speelt in de omgeving. Maar hoe kom je in contact met die fanatieke gamer die precies weet wat er online geroepen wordt (en waar tót opgeroepen wordt)? En hoe kun je aan een grote groep wijkbewoners voorlichting geven over nieuwe vormen van online fraude, als wijkbewoners het buurthuis verruilen voor whatsapp- en telegramgroepen? Vanuit de digikamer gaan agenten online de buurt in om zo de verbinding met de wijk te behouden en te vergroten en bestrijden ze veel voorkomende digitale criminaliteit.

Politiebureau in de woonkamer

Via livestreamapparatuur in de digikamer kunnen wijkbewoners vanuit hun eigen woonkamer rechtstreeks in gesprek met de (digitale) wijkagent. Ook heeft de nieuwe digikamer een spelcomputer met toebehoren, zodat agenten op het bureau of op locaties in de wijk kunnen gamen met jongeren. Zo houden zij contact met de jongeren uit de buurt. In de digikamer wordt ook digitale informatie verzameld die van belang is voor het team en worden zaken met betrekking tot digitale criminaliteit opgepakt, zoals internetoplichting of online afpersing.

Leren van elkaar

De digikamer wordt onder andere gebruikt door de digitaal wijkagenten van Sneek. Zij lopen voorop in de ontwikkelingen en leren collega-agenten de digitale vaardigheden die noodzakelijk zijn om goed politiewerk te blijven doen in de toekomst. Daarnaast geven digitale wijkagenten belangrijke informatie en signalen van (cyber)criminaliteit door aan het team, zodat effectief opgetreden kan worden. De digikamer versterkt ook de huidige samenwerking met de gemeenten, bijvoorbeeld tijdens evenementen, door het gezamenlijk monitoren van openbare bronnen.

Toekomstbestendig

De samenleving blijft zich ontwikkelen en dat betekent dat we continu kijken hoe we politiemensen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Met de digikamer krijgen agenten in Sneek de handvatten om ook via digitale kanalen aanwezig te zijn en verbonden te blijven met de wijk. De inzet van de digikamer wordt de komende tijd getest en getoetst. Ook collega’s uit andere basisteams in de Eenheid Noord-Nederland worden meegenomen in de kennis en ervaringen die hier worden opgedaan. Mogelijk worden er in de toekomst meer digikamers opgezet in de Eenheid Noord-Nederland.