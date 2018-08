Bitcoin ETF: een doorslag voor bitcoin?

De Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) bepaalt 23 augustus of het mogelijk is om te handelen in bitcoin ETFs.

Cryptocurrency

Bitcoin als cryptocurrency is erg populair bij beleggers over heel de wereld. Nieuwe ontwikkelingen op de markt moeten er voor zorgen dat ook grote investeerders in bitcoin gaan beleggen. De komende maanden staan dan ook in het teken van het accepteren of weigeren van de bitcoin ETF als beleggingsinstrument.

Bitcoin ETF

Een bitcoin ETF is een beleggingsinstrument. Investeerders kunnen met een ETF speculeren op de bitcoin koers, zonder zelf bitcoin in bezit te hebben. Dit zorgt ervoor dat mensen niet per se de technische kennis nodig hebben om met bitcoin aan de slag te gaan. Algemeen wordt verwacht dat dit een grote invloed zal hebben op de koers.

Verschillende aanvragen

Een handelsplatform kan een aanvraag doen bij de SEC om een aanvraag voor een bitcoin ETF te doen. Op dit moment staan er verschillende aanvragen open. De eerste deadline voor een beslissing is al over X dagen, op 23 augustus.

In september staan er verder meerdere aanvragen van handelsplatformen op de planning. Op 15 september heeft de SEC een deadline voor de aanvraag van GraniteShares. Zes dagen later volgt een uitspraak over het fonds van Direxion’s four. Deze is in eerste instantie op 4 januari ingediend.

Uitstel

De SEC kan er namelijk voor kiezen om een reactie uit te stellen. Het Amerikaanse Federaal Register staat de SEC toe om 45 dagen na een deadline te reageren op een aanvraag. Hebben zij hierna geen definitieve beslissing genomen? Dan heeft de SEC nog 240 dagen om een beslissing te publiceren in het Federaal Register.

Verschillende aanvragen zijn al in januari ingediend. De SEC beslist nu in augustus en september over een aantal ETF’s.

Invloed op de koers

Wordt een bitcoin ETF geaccepteerd? Dan kan dit van grote invloed zijn op de bitcoin koers. Dit zagen we bijvoorbeeld vorig jaar ook, toen bitcoin futures op de markt kwamen. In een tijdsbestek van twee maanden steeg de koers toen van zevenduizend dollar per bitcoin naar twintigduizend dollar per bitcoin. Hierna volgde er weer een correctie.

Op het moment van schrijven lijkt de bitcoin koers te stabiliseren rond een waarde van zesduizend dollar. Het accepteren van een bitcoin ETF kan de bitcoin koers echter weer een nieuwe impuls geven. Het kan ervoor zorgen dat verschillende nieuwe investeerders hun intrede doen in de cryptomarkt. Indirect kan het er ook voor zorgen dat bitcoin meer wordt gebruikt als betaalmiddel.