Geen spaaracties vakantiegeld in 2019

Dit jaar geeft namelijk geen enkele bank meer een cadeautje gericht op het vakantiegeld, zo blijkt uit een rondgang van de financiële vergelijkingssite Spaarrente.nl.

‘Dieptepunt’

Tot een paar jaar geleden kon je nog bedragen van duizend euro of een iPad winnen, maar net als de spaarrentes, is het aantal en omvang van de vakantiegeldacties sinds 2013 elk jaar gedaald. Met dit jaar dus als ultieme dieptepunt, geen enkele actie.

Als reden voor het uitblijven van de vakantiegeldacties geven de banken verschillende redenen, waaronder de lage spaarrente en gebrek aan interesse voor sparen met het vakantiegeld onder klanten.

Dan maar niet sparen?

‘Dan dit jaar mijn vakantiegeld maar niet op een spaarrekening zetten’, denk je misschien? Sparen levert namelijk bijna niks meer op. “Maar als je niet zoveel spaargeld hebt, is het toch verstandig om wat geld achter de hand te houden als financiële buffer voor onverwachte uitgaven”, zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl.

Andere opties met het vakantiegeld

Heb je al voldoende spaargeld, dan kun je natuurlijk ook prima iets anders met je vakantiegeld doen. De meeste mensen gebruiken hun vakantiegeld om op vakantie te gaan. Verder is aflossen op schulden of beleggen populair. ING speelt hier dit jaar op in met een beleggen-actie rondom het vakantiegeld. “Zeker met de lage spaarrentes kan dit een rendabeler alternatief zijn”, zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl. “Maar dat is natuurlijk alleen verstandig als je het geld ook kunt missen.”

Tot slot kun je je vakantiegeld natuurlijk ook goed gebruiken om een grotere aankoop te doen, zoals een nieuwe laptop of televisie. Grote elektronicazaken hebben rond de vakantiegeldperiode vaak kortingsacties.