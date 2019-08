Omzet industrie opnieuw lager in tweede kwartaal 2019

Producenten in de industrie hebben in het tweede kwartaal van 2019 4,9 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2018. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de industrie al lager dan een jaar eerder. Daarvoor was dat in meer dan twee jaar niet voorgekomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet wordt vanaf het vierde kwartaal van 2018 gedrukt doordat bedrijfsactiviteiten vorig jaar zijn verplaatst van Nederland naar het buitenland.

In Nederland zetten producenten in het tweede kwartaal 1,0 procent minder om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag 7,1 procent lager. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het elfde kwartaal op rij, in het tweede kwartaal van 2019 met 1,9 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Omzetontwikkeling in de min voor producenten van aardolie- en chemische producten

De negatieve omzetontwikkeling van de industrie komt mede doordat raffinaderijen en chemieproducenten 5,0 procent minder omzet boekten. Binnen deze branche genereerden de aardolieproducenten en die van chemische producten respectievelijk 9,5 procent en 4,5 procent minder omzet dan een jaar eerder. Ook de rubberindustrie en de kunststofindustrie gezamenlijk zetten minder om.



Bij de producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet 1,6 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2018.



In de hout- en bouwmaterialenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie was de omzet wel hoger. De positieve omzetontwikkeling was het grootst in de hout- en bouwmaterialenindustrie. De omzet van houtproducenten en de producenten van bouwmaterialen lag respectievelijk 8,8 en 5,6 procent hoger dan een jaar eerder.