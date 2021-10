Benzineprijs schiet door 'magische' grens van 2,- euro heen

Het zat er natuurlijk wel aan te komen omdat de prijzen van brandstoffen de afgelopen maanden gestadig aan het stijgen waren. De vraag was niet òf maar wanneer schiet de benzineprijs door de 2,- euro heen? Het antwoord op die vraag is: vrijdag 1 oktober 2021 zo blijkt uit de actuele brandstofprijzen van vandaag op United Consumers.

Euro 95 (E10)

De brandstofprijzen zijn al sinds begin november 2020 bezig met een stevige en vrijwel continue klim. Zo lag de prijs van een liter Euro 95 (E10) op 4 november 2020 nog op het bedrag van 1,612 euro. Vandaag ligt de prijs dus bijna 39 eurocent per liter hoger. Een stijging van maar liefst 24 procent.

Diesel

Maar de benzineprijs is niet de grootste stijger in ruim een jaar tijd. Dat is de prijs voor een liter diesel. Vandaag moet daar 1,659 euro voor worden neergelegd terwijl de literprijs op 3 november 2020 nog op 1,249 euro lag. Dus ruim 40 cent verschil en een stijging van maar liefst 32,8 procent.

LPG

De prijs van LPG is in ruim een jaar tijd ook gestegen. Zo lag de literprijs op 3 november 2020 nog op 0,818 euro. Vandaag moet er voor een liter 1,026 euro worden afgerekend. Dat is 20,8 eurocent per liter meer, een stijging dus van 25%.