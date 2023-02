Wonen minder betaalbaar ondanks daling huizenprijzen

Sinds augustus vorig jaar dalen de huizenprijzen. Toch is wonen duurder geworden: de netto maandlasten van een typische woning in een gemiddelde gemeente stegen tussen januari en december 2022 met 21%. Dit blijkt uit onderzoek dat Ortec Finance uitvoerde voor hun maandelijkse analyse van de woningmarkt.

Na een lange tijd van voortdurende prijsstijgingen is sinds augustus vorig jaar sprake van een lichte daling op de Nederlandse woningmarkt. Dit was niet de enige kentering, want de hypotheekrentes stegen de afgelopen periode flink. Ortec Finance onderzocht het effect van deze ontwikkelingen op de maandlasten voor een gemiddelde koopwoning in een gemiddelde woonplaats.

‘Slechts’ 21% hogere maandlasten

Als vertrekpunt van het onderzoek fungeerde een rijtjeshuis uit 1986 in de Ambachtsbuurt in Alphen aan den Rijn: het meest voorkomende woningtype volgens het CBS in de meest gemiddelde woonplaats volgens onderzoeksbureau Whooz . Hoewel de koopsom van het voorbeeldhuis in januari en december met € 355.000 hetzelfde was, steeg in die periode het benodigde jaarinkomen met 10 procent. Het bruto maandbedrag nam met ongeveer de helft toe, terwijl het rentebedrag verdrievoudigde. Dankzij de hypotheekrenteaftrek stegen de netto maandlasten ‘slechts’ 21 procent.

Flinke toename hypotheekrente

Voor het onderzoek berekende Ortec Finance de waarde van de voorbeeldwoning in januari, juli en december 2022. Op basis hiervan werden het minimaal benodigde gezamenlijke inkomen, de bruto en netto maandbedragen en het rentebedrag vastgesteld. De resultaten zijn weergegeven in de bovenstaande tabel. De gebruikte rentelasten zijn afkomstig uit de annuïteitenhypotheek met een ltv ( loan-to-value ) van <100% van de ING. Deze nam tussen januari en december vorig jaar toe met 3,09 procentpunt. Met als gevolg dat wonen – ondanks de dalende huizenprijzen – minder betaalbaar is geworden.

Prijsdaling van 0,03% en 35% meer transacties

Afgelopen december waren de huizenprijzen gemiddeld 0,03% lager dan in november. Er werden iets minder dan 20.000 woningtransacties geregistreerd: 35% meer dan de maand ervoor, een gebruikelijke toename aan het eind van het jaar. De Maandalert Woningmarkt van Ortec Finance zet de ontwikkelingen op een rijtje met interactieve kaarten voor de prijsontwikkelingen per provincie en per gemeente, het aantal transacties per prijsklasse en het aantal transacties per woningtype.