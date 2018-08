MCL onderzoekt mogelijke legionellabesmetting

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) doet momenteel onderzoek naar mogelijke legionellabesmetting in de waterleiding in een deel van het ziekenhuis. Dit meldt het MCL dinsdag.

Regulier onderzoek

Bij een regulier onderzoek door een extern laboratorium naar de waterkwaliteit, na werkzaamheden aan een deel van de waterleiding, werden aanwijzingen gevonden voor mogelijke aanwezigheid van legionella.

Meer dan 65 graden

Er is daarbij gebruik gemaakt van een nieuwe testmethode, die snel werkt. De test geeft echter geen volledige zekerheid. De DNA-sporen die mogelijk op legionella wijzen, werden bijzonder onverwacht aangetroffen in heet water van meer dan 65 graden. Normaal gesproken overleeft legionella deze temperatuur niet; de bacterie wordt gedood bij een watertemperatuur van meer dan 60 graden.

Onzekerheid

Om zekerheid te verkrijgen wordt nu nader onderzoek gedaan door middel van een bacteriekweek, waarbij wordt vastgesteld of de bacterie groeit. De uitslag van dit onderzoek wordt eind deze week verwacht. Nu is dus nog niet duidelijk of er daadwerkelijk levende legionella is vastgesteld.

Douchekoppen

Uit voorzorg heeft het MCL maatregelen getroffen zoals afsluiten van douches en plaatsen van legionellafilters in douchekoppen. Legionellabesmetting kan alleen plaatsvinden door diep inademen van besmette kleine waterdruppels, bijvoorbeeld onder de douche.