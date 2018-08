Ook zo benieuwd waarom een muggenbeet zo jeukt?

Overlast

Muggenbulten kunnen behoorlijke overlast geven door het jeukende gevoel dat al vrij snel nadat je bent gestoken voelbaar is. Maar waar komt dat jeukende gevoel nou precies door? De redactie van BlikopNieuws.nl zocht het uit.

Stolling bloed

Wanneer een mug je prikt met zijn naaldvormige neus dan laat hij ook wat speeksel in de open wond achter. Dit voorkomt dat het bloed snel stolt waardoor hij de tijd heeft om zijn lichaam vol te zuigen met jouw bloed. Het speeksel dat vervolgens in de wond achterblijft zorgt voor het jeukende gevoel.

Allergische reactie

Het gaat hier om een lichte allergische reactie van het lichaam op het speeksel. Het zijn overigens alleen de vrouwtjesmuggen die prikken, mannetjesmuggen zullen dat nooit doen. Met het mensenbloed voedt de vrouwtjesmug zich.

Middeltjes tegen de jeuk

En als je dan bent gestoken door een mug dan wil je zo snel mogelijk van dat jeukende gevoel af. Een logische reactie is om te gaan krabben aan de muggenbult maar dat werkt averechts en maakt dat het alleen nog maar meer gaat jeuken. Het beste is om gewoon wat azijn of menthol op de muggenbult te deppen.