Eindhovense studenten besmet met de bof

In Eindhoven zijn zes studenten besmet met het bof-virus. Dit meldt de GGD woensdag.

Ontsteking speekselklier

'Bof is een zeer besmettelijke infectieziekte die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor', stelt de GGD die mensen adviseert om hun vaccinatiestatus te checken. 'Ben je gevaccineerd, dan verloopt de ziekte meestal mild', aldus de GGD.

Signalen

Vorige week ontving de GGD signalen dat er bof zou zijn onder studenten. Bij een aantal studenten heeft de GGD onderzoek ingezet. Het blijkt inderdaad om bof te gaan. In totaal zijn nu bij de GGD 6 studenten bekend met klachten die passen bij bof. Mogelijk zijn er nog meer studenten met klachten, die niet bekend zijn bij de GGD.

Zeer besmettelijk

Het bofvirus verspreidt zich erg makkelijk bijvoorbeeld tijdens hoesten, niezen, praten en handcontact door kleine druppeltjes uit de neus- en keelholte. Mensen zijn al besmettelijk voordat ze ziek worden tot ongeveer vijf dagen daarna. Bof gaat vanzelf over.

Symptomen

Studenten die twee keer gevaccineerd zijn in hun jeugd kunnen klachten krijgen, maar die zijn meestal milder dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Bof begint vaak met hoofdpijn, koorts en je 'niet lekker voelen'. Niet veel later ontstaat een zwelling van de speekselklieren rondom het oor en de kaak. Een complicatie die bij mannen kan optreden is een ontsteking van de zaadbal.